Correa e Arnautovic messi alla porta: l’Inter avvisa gli agenti

L’arrivo di Taremi sarà il primo grande colpo in attacco dell’Inter per la prossima stagione. Ma non dovrebbe essere l’unico. I nerazzurri, infatti, puntano forte sull’inserimento di un altro giocatore, con Gudmundsson in cima alla lista dei preferiti. Prima, però, c’è bisogno di liberare spazio con alcune cessioni.

I due indiziati sono Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che rientrerà dal prestito con il Marsiglia. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero già avvisato l’entourage dei due giocatori, dicendogli di cercare una sistemazione per i propri assistiti nella prossima stagione.

Entrambi hanno contratto pesante da 3 milioni di euro e, vista l’età e il rendimento deludente, non sarà facile trovare acquirenti. Per Correa si parla di Como, ma non sembrano esserci conferme. Più realistiche le ipotesi che portano i due attaccanti verso l’Arabia Saudita o gli Stati Uniti