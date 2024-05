Futuro Sensi: sfumata la Premier League restano due opzioni

L’avventura di Stefano Sensi all’Inter è ormai giunta al termine. A fine giugno scadrà il suo contratto con i nerazzurri e il centrocampista dovrà trovarsi una nuova sistemazione. A gennaio è sfumato il passaggio al Leicester, promosso in Premier League al termine di questa stagione, e ora l’ipotesi inglese sembra essere lontana.

Lo riportat Il Giorno, che evidenzia come le opzioni possibili per il centrocampista siano due. La prima è il passaggio in Arabia Saudita, al quale ha aperto lo stesso Sensi in un’intervista a Le Iene di alcune settimane fa. Mentre l’altra ipotesi è in Italia: il giocatore, infatti, avrebbe diversi estimatori nell’ambiente della Fiorentina.