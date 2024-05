Buongiorno, la lista di pretendenti si allunga: cinque rivali per l’Inter

I dirigenti dell’Inter e Simone Inzaghi devono ancora svolgere il vertice di mercato che chiarirà le strategie estive del club. Tuttavia, sembra chiaro che se i nerazzurri volessero investire in difesa il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Alessandro Buongiorno del Torino.

Come racconta Tuttosport, però, la lista di pretendenti per il difensore è sempre più lunga. Buongiorno sarebbe il primo obiettivo del Milan, ma in Italia ci sono anche Juventus e Napoli su di lui. Non solo, il centrale piace anche a due top del calcio europeo, come PSG e Bayern Monaco.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter dovrà fare una scelta in fase di mercato, per capire su quali reparti investire le proprie disponibilità economiche. La difesa potrebbe essere una di queste, ma è chiaro che la concorrenza per Buongiorno e il prezzo alto richiesto dal Torino, almeno 40 milioni di euro, potrebbero spingere il mercato nerazzurro su altri lidi.