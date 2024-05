La “formula Frattesi” per Gudmundsson conviene anche al Genoa

L’Inter aspetterà la fine del campionato di Serie A per tentare l’affondo, ma l’offerta da presentare al Genoa per Albert Gudmundsson c’è già. I nerazzurri, infatti, proporranno un prestito oneroso con obbligo di riscatto, con anche alcune contropartite per alleggerire il costo. Una formula già usata per portare Frattesi a Milano.

Questo tipo di operazione, però, potrebbe favorire anche il Genoa, come racconta La Gazzetta dello Sport. Il Grifone, infatti, non chiude i propri conti a giugno, seguendo la stagione sportiva, ma a fine anno solare. E l’obiettivo è generale utili di stagione in stagione, per rispettare il piano decennale di ristrutturazione del debito.

In questo senso, per i conti del 2024, la plusvalenza Dragusin ha già garantito gli utili necessari. Con il riscatto obbligatorio “alla Frattesi”, l’Inter acquisterebbe il giocatore a titolo definitivo al primo punto conquistato dopo la chiusura del prossimo mercato invernale. Ecco, allora, che la cessione di Gudmundsson andrebbe a sistemare i conti per il bilancio del 2025.