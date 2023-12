L’Arabia ci RIPROVA per Calhanoglu: offerto un ingaggio da URLO

Dopo il rifiuto ricevuto in estate, l’Arabia Saudita è tornata alla carica per provare a strappare Hakan Calhanoglu all’Inter. A riprovarci è stato ancora l’Al-Hilal che avrebbe preparato una ricca offerta per convincere il turco al trasferimento.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i sauditi avrebbero messo sul piatto un’offerta di contratto da 18 milioni di euro a stagione per 4 anni. Il tentativo sarebbe quello di provare a convincere il giocatore a trasferirsi già in questa finestra di mercato, sebbene la proposta dovrebbe rimanere valida anche per l’estate.

Tuttavia, sempre secondo quanto riferito dalla Rosea, il rifiuto del centrocampista turco sarebbe stato netto. Il pensiero di Calhanoglu sarebbe solo sull’Inter e sull’ambizione di riuscire a vincere lo Scudetto in maglia nerazzurra.

L’opinione di Passione Inter

I club dell’Arabia Saudita hanno già dimostrato di avere una potenza economica di primissimo livello, con la quale l’Inter fatica a rivaleggiare in questo momento storico. Nel caso di Calhanoglu, come anche per Lautaro Martinez, a fare la differenza è proprio la volontà del calciatore, che al momento è un tutt’uno con il mondo interista, oltre a essere un pilastro della rosa di Inzaghi.