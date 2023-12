1 di 6

L’Inter lavora con urgenza per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un nuovo esterno destro per sostituire l’infortunato Juan Cuadrado. La scelta sembra essere ricaduta con grande forza su Tajon Buchanan, esterno canadese del Club Bruges. Per conoscerlo meglio, vediamo insieme le cinque cose che (forse) non sapete su Tajon Buchanan.