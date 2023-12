Milan Skriniar torna a parlare e, ai microfoni dei canali ufficiali del Paris Saint-Germain, ha ricordato anche la sua parentesi all’Inter con parole dolci. La separazione tra lo slovacco e l’ambiente nerazzurro non è stata priva di frizioni, sebbene oggi, con Benjamin Pavard e Yann Bisseck, la società sia stata brava a coprire bene il buco causato dall’addio dell’ex numero 37.

“L’Inter è uno dei club più grandi non solo in Italia, ma nel mondo. Ci sono rimasto per sei stagioni e sono stati anni bellissimi, durante i quali abbiamo vinto cinque trofei”, ha detto Skriniar. “Quando sono arrivato a Milano non si giocava la Champions League da anni e noi ci qualificammo al primo tentativo. È stato bello per me e per il club. Lo Scudetto è stato il momento più bello”, ha chiuso prima di parlare poi del suo presente, descrivendo il PSG come “lo step più grande della mia carriera”.