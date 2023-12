L’Inter sorpassa il Barcellona nella corsa al TALENTO svedese classe 2006

L’Inter vuole affondare e cautelarsi dall’inserimento del Barcellona nella corsa a Lucas Bergvall, talento svedese del Djurgardens, classificatosi al quarto posto nella scorsa stagione del massimo campionato svedese, l’Allsvenskan. Questo è quanto riporta corrieredellosport.it, che descrive Bergvall come una mezzala/un trequartista “elegante e ordinato. Destro naturale, un metro e 87, in grado di cercare sempre la soluzione giusta a testa alta. Un pallone che viaggia con il contagiri”.

Nato il 2 febbraio 2006, ha debuttato nella terza serie svedese all’età di quindici anni. Oggi invece viene considerato uno dei talenti svedesi più promettenti e due mesi fa ha esordito anche con la nazionale svedese Under 21. Diventerà maggiorenne tra poco più di un mese ed è già pronto per lasciare il Djurgardens in estate: al momento il suo contratto scade nel 2025 e il costo del cartellino è di circa 5 milioni di euro.