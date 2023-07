Nelle ore in cui André Onana dovrebbe completare il trasferimento al Manchester United si consuma un possibile colpo di scena che rischia di complicare i piani dell’Inter. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb Anatoliy Trubin, individuato dalla dirigenza interista come nome principale per sostituire il camerunese, sarebbe in questo momento con il suo entourage a Londra dove ha incontrato degli emissari della Saudi Pro League per ascoltare l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Sondaggi, per ora, ma che vista la forza economica dei club sauditi rischiano di diventare qualcosa di molto di più.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha l’esigenza di completare la cessione di Onana prima di affondare il colpo e questo può complicare i piani. È chiaro che a questo punto a fare la differenza sarà solo la volontà del giocatore: con l’ingresso in scena dell’Arabia Saudita, lo Shakhtar Donetsk è legittimato a chiedere ancora di più per il cartellino del portiere. Solo la ferma volontà di Trubin potrebbe far tramontare la pista saudita e mettere l’Inter sul rettilineo che porta al traguardo a condizioni ragionevoli, per un giocatore in scadenza tra un anno. Il fenomeno Saudi Pro League, in ogni caso, si fa sempre più preoccupante, se comincia a tentare anche talenti ventenni o poco più come Trubin.