André Onana dovrebbe essere presente ad Appiano Gentile per il primo giorno di ritiro estivo, ma il trasferimento al Manchester United ormai è imminente. L’Inter quindi accelera le operazioni per sostituirlo, con due ipotesi che rimangono in pole position: la pista che porta a Yann Sommer sembra quella più praticabile nell’immediato, mentre per Trubin ci sarà da trattare con lo Shakhtar che per ora ha sparato alto nonostante il contratto del giocatore in scadenza nel 2024. La dirigenza interista li vorrebbe entrambi, visto che per Handanovic il rinnovo ormai è molto lontano, ma le trattative non sono chiuse e per questo si valutano anche altre alternative. SCORRI LE SCHEDE PER I NOMI >>>