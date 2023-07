Chi è Holm: l’esterno insuperabile di testa che ha stregato l’Inter

Salutato Bellanova, l’Inter ha bisogno di un nuovo esterno a destra e secondo le ultime indiscrezioni di mercato il nome che ha stregato la dirigenza nerazzurra è quello di Emil Holm. Andiamo a scoprirlo.

Chi è Holm

Holm è nato il 13 maggio 2000 in Svezia. Laterale destro, alto 1,91, è sotto contratto con lo Spezia, appena retrocesso in Serie B, fino al 2026. In Liguria è arrivato nell’estate del 2022 (anche se era stato acquistato un anno prima e lasciato in prestito) per circa 500mila euro dal Sonderjyske, società danese di proprietà di Robert Platek che controlla anche lo stesso Spezia. La sua carriera inizia però nel settore giovanile del Goteborg dove nel 2019 esordisce in prima squadra e l’anno successivo diventa un componente importante del gruppo. Nel 2021 in Danimarca diventa titolare nella seconda parte di stagione ma la formazione retrocede. Quindi lo sbarco in Italia.

La sua prima annata in Serie A ha attirato le attenzioni di tante società, a partire dalle big italiane. Nonostante una stagione condizionata anche dagli infortuni, soprattutto nella seconda parte di stagione in cui ha avuto vari problemi tra cui un intervento per rimuovere una “sport hernia“. 23 presenze complessive con 1 gol e 2 assist il suo bottino.

Holm: caratteristiche tecniche

Holm è un laterale cresciuto da terzino destro in una difesa a 4, anche se poi in questa stagione allo Spezia ha giocato praticamente sempre da quinto in un 3-5-2 (alla Dumfries per intenderci). Giocatore con una struttura fisica e muscolare importante, longilineo: è forte fisicamente, perde qualcosa negli scatti sui primi metri e negli spazi stretti, ma ha una buona tecnica individuale, se la cava anche con il piede debole (il sinistro), è veloce sul lungo e soprattutto è fortissimo di testa.

Alcune statistiche:

Nell’ultimo anno solare tra gli esterni dei principali campionati europei figura nell’1% migliore per duelli aerei vinti;

è nel 12% migliore per palloni toccati nell’area di rigore avversaria;

nel 20% migliore per expected goals escludendo i rigori.

Ha la media di quasi 3 dribbling a partita con una percentuale di riuscita del 43% (è bravo a dribblare con il primo controllo). Ha un picco di velocità massima raggiunto in Serie A di 33,92 km/h, con una media di circa 10km percorsi a partita.

È un calciatore ordinato, utile in fase di costruzione come appoggio per le uscite dei difensori e bravo soprattutto negli inserimenti senza palla, anche se è abile nel condurre il pallone guadagnando campo. Ovviamente per conquistare un posto nell’Inter dovrà ancora crescere, soprattutto dal punto di vista delle letture difensive e nella concentrazione durante le partita. Ma il materiale su cui lavorare c’è.

Prezzo Emil Holm

Al momento la valutazione fatta dallo Spezia è elevata: si parla di circa 15 milioni di euro. Ma il prezzo può scendere e l’Inter intende trattare su basi più convenienti, ovvero con un prestito e riscatto rimandato, oltre all’inserimento di una contropartita. I rapporti tra le società sono buoni e possono favorire l’affare.