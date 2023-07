L’Inter è stata stregata da Emil Holm e ora vuole provare a portarlo a Milano. L’esterno dello Spezia sembra essere stato individuato come profilo ideale per sostituire Raoul Bellanova, accasatosi al Torino, sebbene i prezzi siano un po’ diversi. L’italiano sarebbe costato infatti 7 milioni di euro, mentre per lo svedese la cifra sembra aggirarsi tra i 10 e i 15.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, però, i rapporti tra Inter e Spezia sono buoni e quindi una soluzione – anche nella formula dell’operazione – potrebbe essere trovata. Tra i due club c’è in ballo anche il prestito del talentuoso attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito, e non è da escludere che nell’affare per Holm possano rientrare altre contropartite tecniche utili ad abbassare la cifra cash per il cartellino.

L’opinione di Passione Inter

A meno che Holm non si riveli un fenomeno in futuro, sfugge un po’ la logica nel lasciar andare un ragazzo giovane per 7 milioni di euro ed acquistarne un altro a quasi il doppio. Solo il tempo, qualora l’affare dovesse concretizzarsi, saprà dire chi ha avuto ragione.