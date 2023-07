Oltre al capitolo legato a Lukaku, l’Inter continua a lavorare intensamente anche sulla questione portieri. L’addio di Onana è ormai certo, si tratta solo di capire quando il Manchester United formalizzerà l’ultima offerta ufficiale che dovrebbe superare i 55 milioni di euro, bonus compresi. Anche all’accordo tra gli inglesi e il portiere manca qualche dettaglio, ma nulla che possa far saltare il banco. La linea del traguardo sembra essere stata individuata nella giornata di venerdì.

Prosegue, invece, la ricerca del sostituto in casa Inter. Anche perché, insieme al camerunense, hanno salutato anche Samir Handanovic e Alex Cordaz. Quest’ultimo sarà sostituito da Raffaele Di Gennaro, mentre la coppia titolare-riserva nella mente della dirigenza sarà composta dal duo Yann Sommer e Anatoliy Trubin. Sul primo non dovrebbero esserci problemi: verrà pagata la clausola da 6 milioni di euro che consente di prelevarlo dal Bayern Monaco.

Qualche resistenza in più, invece, è nata sul conto dell’ucraino. Lo Shakhtar Donetsk, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, continua a valutarlo più di 30 milioni di euro. L’Inter invece non vuole superare i 10-12, facendosi forza anche del gradimento del giocatore. Qualora però gli ucraini non dovessero smuoversi, secondo il Corriere dello Sport e Tuttosport l’Inter potrebbe cambiare i propri piani: puntare su Emil Audero della Sampdoria per questa stagione, per poi bloccare Trubin a parametro zero per l’estate prossima.

L’opinione di Passione Inter

La valutazione da oltre 30 milioni di euro fatta dallo Shakhtar Donetsk per Trubin è totalmente fuori logica. Si tratta di un portiere giovane e talentuoso, ma il contratto in scadenza tra un anno condiziona e non poco. O abbasseranno le pretese, facendo un passo verso l’Inter, altrimenti il rischio di perderlo a parametro zero sarebbe veramente alto.