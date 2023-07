Il celebre sito footyheadlines.com, da sempre molto affidabile sul tema, ha svelato in anteprima quella che potrebbe essere la nuova prima maglia dell’Inter per la stagione che sta per iniziare, la 2023/2024. Confermate le indiscrezioni di queste settimane: dopo il rinnovo con lo sponsor tecnico Nike, ecco comparire come main sponsor Paramount+, già presente sulle divise nerazzurre per le ultime due partite della scorsa stagione (Torino-Inter di campionato e Manchester City-Inter, finale di Champions League). Da capire, invece, quale sarà il retro-sponsor che prenderà il posto di Lenovo.

Per quanto riguarda la divisa, di cui trovate le immagini diffuse da footyheadlines qui sotto, spiccano su tutto il resto le linee verticali “irregolari” e, soprattutto, il colore giallo al posto del bianco per gli elementi che la compongono.