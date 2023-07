Sono ore importanti su tutti i fronti per l’Inter. Dopo l’accordo annunciato ieri con Nike, la dirigenza nerazzurra sta per chiudere l’intesa anche con il nuovo main sponsor che raccoglierà l’eredità dell’insolvente Digitalbits. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, secondo quanto riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport la dirigenza interista sta per completare l’accordo con Paramount+ che già nelle ultime due gare della scorsa stagione ha sostituito Digitalbits sulle maglie interiste e per questa stagione era originariamente previsto come retrosponsor nella parte posteriore delle divise. Le parti hanno ridiscusso il contratto che, a questo punto, porterà anche ad un aumento della cifra pattuita originariamente: la nuova intesa dovrebbe portare nelle casse interiste circa 20 milioni di euro all’anno. Indiscrezioni, vedremo se confermate.

Nel frattempo l’annuncio dovrebbe arrivare nel giro di poche ore per permettere poi di presentare già giovedì la nuova maglia 2023/2024 con tanto di sponsor già presente sulla parte frontale della divisa.