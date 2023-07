Corsa contro il tempo per l’Inter che giovedì inizierà i lavori ad Appiano Gentile e intende presentare la nuova maglia 2023/2024 esponendo già sul petto il nuovo main sponsor che prenderà il posto dell’insolvente Digitalbits. Saltato l’accordo con WizzAir dopo il ‘no’ del presidente Zhang, secondo La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra ha registrato una svolta sul fronte Paramount+, colosso americano promosso sulla divisa interista nelle ultime due partite della scorsa stagione e che al momento avrebbe dovuto occupare la casella di retrosponsor sotto ai numeri di maglia. Per il quotidiano, Paramount+ potrebbe dunque “traslocare” sulla parte frontale della maglia e rimanerci per tre anni: ci sono ancora dei dettagli da discutere, ma l’Inter conta di poter incassare 20 milioni di euro a stagione con questo accordo per il nuovo main sponsor.