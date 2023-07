L’avvicinarsi dell’inizio del ritiro estivo spinge i dirigenti dell’Inter ad accelerare le operazioni di mercato per consegnare ad Inzaghi una rosa quanto più completa possibile al via dei lavori. La cessione di André Onana al Manchester United entra nel vivo ed è la chiave per sbloccare le altre operazioni in entrata. A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che a Sky racconta come l’obiettivo della dirigenza interista sia quello di incassare 55 milioni di euro dalla vendita dell’ex Ajax per poi reinvestire sui due portieri che lo sostituiranno più un terzo portiere molto low cost, quindi l’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea e il sostituto di Skriniar. Cinque affari per puntellare la rosa e lasciare il mese di agosto alle ultime operazioni di completamento.

L’opinione di Passione Inter

Per i due portieri principali l’Inter sembra aver individuato in Anatolyi Trubin il profilo su cui investire per il presente ed il futuro e gli vorrebbero affiancare un altro elemento di maggiore esperienza: Sommer probabilmente il preferito, anche se in Francia spingono su Lloris. Per il sostituto di Cordaz ci sono varie ipotesi, quella calda potrebbe portare a Di Gennaro. Per il sostituto di Skriniar invece attenzione a Demiral che vuole lasciare l’Atalanta, ma al momento il club bergamasco non apre al prestito.