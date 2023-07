Quattro portieri che possono prendere il posto di Cordaz all’Inter

Insieme a Marcelo Brozovic, anche Alex Cordaz dovrebbe lasciare l’Inter in queste ore per raggiungere l’Al-Nassr in Arabia Saudita. Al terzo portiere nerazzurro, così come a Samir Handanovic, è scaduto il contratto il 30 giugno e dunque si è accordato con il nuovo club a parametro zero. In attesa di capire cosa accadrà tra Onana e il Manchester United, con un sostituto importante eventualmente da individuare, per la dirigenza nerazzurra ora si pone anche la questione di completare il pacchetto dei portieri con un profilo estremamente low cost, visto che Cordaz guadagnava circa 150mila euro a stagione. Quattro ipotesi ora potrebbero essere prese in considerazione.

Tra i nomi che dal 1° luglio sono liberi da vincoli contrattuali c’è anche quello di Francesco Bardi: classe ’92, è un prodotto del settore giovanile nerazzurro (anche se per le regole UEFA non è da considerare “vivaio Inter” in ottica liste) e può essere ingaggiato a zero dopo due anni al Bologna in cui ha giocato solo 4 partite in totale.

In alternativa occhio alle ipotesi “interne”. Il giovane Filip Stankovic rientra alla base dopo una grande stagione da protagonista al Volendam in Olanda e potrebbe meritare la promozione, anche se a 21 anni potrebbe aver più bisogno di giocare con continuità. Occhio dunque all’idea di rinnovare il contratto a Handanovic: l’Inter sta perdendo tanti senatori in questa sessione estiva di mercato e lo sloveno può essere ancora un elemento molto importante per lo spogliatoio, magari retrocedendo a terzo portiere con un secondo più pronto (Audero?) alle spalle di Onana (o di chi prenderà il suo posto).

A proposito di esperienza e carisma, tra gli svincolati c’è anche un certo Salvatore Sirigu che l’Inter in passato ha già valutato diverse volte. Classe ’87, sembra essere nel mirino anche del Cagliari che potrebbe garantirgli più spazio. Per lo spogliatoio nerazzurro sarebbe un altro elemento di grande personalità con un passato importante tra Torino, Psg, Siviglia, Napoli e la Nazionale.