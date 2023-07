L’Inter può completamente rivoluzionare il pacchetto dei portieri. Oltre a Onana e Handanovic, in partenza c’è anche il terzo portiere Alex Cordaz che dovrebbe raggiungere Brozovic in Arabia Saudita. Al suo posto la dirigenza interista sta cercando un profilo low cost con diverse idee sul tavolo e l’ultimo spuntato è quello di Raffaele Di Gennaro.

Nato il 3 ottobre 1993 a Saronno, altezza 1,88, Di Gennaro è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e rientra nei parametri del vivaio Inter. Nel 2013, a 20 anni, inizia il suo giro d’Italia sempre sotto il controllo della società interista: al Cittadella trova subito fiducia con una stagione da titolare in Serie B, quindi Latina, Ternana e Spezia. Nel 2019 viene ceduto al Catanzaro che lo porta in Serie C, dove rimane un anno prima della parentesi non fortunata al Pescara che gli spalanca poi le porte del Gubbio dove nella stagione appena conclusa vive probabilmente la sua migliore annata. 34 presenze, inclusi i playoff di Serie C, con 20 partite concluse senza subire gol. Grazie anche alle sue parate la squadra umbra ha sognato la promozione.

Ora l’Inter lo valuta come soluzione low cost per completare il pacchetto dei portieri, da inserire nel ruolo di terzo alle spalle del giovane Trubin che rappresenta l’obiettivo prioritario e, probabilmente, un altro portiere più esperto.