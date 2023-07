Con l’addio sempre più probabile di André Onana, per il quale si attende l’ultimo rilancio del Manchester United da 55 milioni di euro bonus compresi, l’Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione senza precedenti tra i pali. Oltre al camerunense infatti, il club saluterà anche Samir Handanovic, il cui rinnovo è sempre più lontano, e pure il terzo portiere Alex Cordaz, che raggiungerà Brozovic all’Al Nassr, in Arabia Saudita.

Ed ecco che quindi tra i pali serviranno ben tre acquisti, che secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sono già stati individuati. Come titolare si punta forte su Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk, per il quale ieri pomeriggio è andato in scena un incontro in sede. Al classe 2001 si intende affiancare un portiere d’esperienza, ed a spuntarla sembra essere Yann Sommer, che l’Inter aveva già seguito e puntato lo scorso gennaio. Classe 1988, stagione non esaltante l’ultima giocata tra i pali del Bayern Monaco ma si può liberare però per circa 5-6 milioni di euro. Infine, ecco la sorpresa per il ruolo di terzo: sembra pronto a tornare il classe 1993 Raffaele Di Gennaro, ora al Gubbio ma cresciuto nelle giovanili nerazzurre fino al 2013.