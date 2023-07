Mentre la trattativa tra il Manchester United e André Onana procede spedita, l’Inter comincia a cautelarsi in maniera concreta per il suo sostituto. Nel tardo pomeriggio di oggi, riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, c’è stato un incontro nella sede dell’Inter tra Edoardo Crnjar, intermediario di Anatoliy Trubin, e il club nerazzurro. Lo stesso Schira, peraltro, parla anche di un principio di accordo per un contratto fino al 2028 che sarebbe già stato trovato.

Il portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk, nonostante le parole pronunciate oggi dal ds del club, appare quindi l’attuale favorito per sostituire Onana in caso di addio. Trubin che, tra l’altro, ha anche lanciato un indizio social non da poco, commentando con una emoji sotto un post Instagram dell’esperto di mercato Fabrizio Romano in cui venivano riportati gli ultimi aggiornamenti sul fronte Onana. Ecco qui di seguito lo screenshot.