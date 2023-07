Il DS dello Shakhtar avverte l’Inter su Trubin: “Serve cifra top”

Il Manchester United sta spingendo forte su André Onana e l’Inter necessariamente guarda al mercato per individuare chi dovrà prendere il suo posto se alla fine si raggiungerà un accordo. Il nome di Anatolyi Trubin, giovane talento dello Shakhtar Donetsk, al momento sembra quello più caldo, almeno nelle preferenze dei dirigenti interisti. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024 e il rischio di perderlo a parametro zero tra pochi mesi, però, il Ds del club ucraino, Darijo Srna, fa la voce grossa: “Trubin è pronto per l’Italia, ma anche per l’Inghilterra o la Francia. È il portiere del futuro. Ha tante offerte e parliamo con tante società, ma tutti devono capire una cosa: se lui va via dallo Shakhtar Donetsk, va in un top club per una cifra top. Come è stato per Mudryk (al Chelsea per 70 milioni più 30 di bonus, ndr) e come sarà per Sudakov, Bondarenko o Matvienko in futuro – racconta in un’intervista a La Gazzetta dello Sport -. No, noi non parliamo di prezzi. Chi lo vuole decide quanto offrire e noi poi rispondiamo se quella cifra va bene o meno. […] Noi abbiamo tempo, siamo una squadra giovane e vogliamo crescere: il nostro presente non richiede cessioni, quindi se Trubin va via, lo fa per un grande club e per tanti soldi. […] Tutti devono però rispettare l’Ucraina, lo Shakhtar Donetsk e anche Trubin. Se arriva un’offerta adeguata, ne parliamo”.