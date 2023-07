Sono ore decisive per il futuro di André Onana con Inter e Manchester United che proprio in questi momenti stanno proseguendo nei contatti per portare avanti la trattativa. L’edizione inglese di Sky racconta che le parti al momento sono distanti, con la dirigenza nerazzurra ferma ad una valutazione di almeno 60 milioni di euro. Secondo fonti interpellate dall’emittente inglese però, a fronte di un’offerta da circa 47 milioni di euro più di 5,5 di bonus (per un totale di 52,5 milioni di euro come valutazione) le parti dovrebbero stringersi la mano e procedere alla fumata bianca, con il giocatore che è già ben disposto ad accettare lo United.

L’opinione di Passione Inter

Resta fuori da ogni dubbio che sostituire un elemento così importante per tecnica, carisma e leadership non sarà facile. Dal punto di vista puramente economico, però, a queste cifre è molto difficile non cedere un portiere arrivato a parametro zero soltanto un anno fa.