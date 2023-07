Colpo di scena improvviso per Ivan Perisic ad un solo anno dal suo arrivo al Tottenham dopo l’addio a parametro zero all’Inter. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’esterno croato starebbe per rescindere il contratto che lo lega agli Spurs dopo una sola stagione per poi tornare in Croazia dove dovrebbe accasarsi all’Hajduk Spalato, società in cui ha militato nel settore giovanile prima di passare al Sochaux in Francia. Classe ’89, nell’ultima annata a Londra ha giocato 44 partite con un gol e 12 assist.