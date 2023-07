Viavai continuo di agenti, intermediari, dirigenti e calciatori nella sede dell’Inter che sta vivendo le ore più calde del mercato estivo. Tra gli altri protagonisti del calciomercato, oggi è stato il turno dell’agente Minieri che con la dirigenza nerazzurra ha discusso la possibilità di prolungare il contratto del giovane Giovanni Fabbian dal 2026 al 2028, con probabile nuova partenza in prestito dopo l’ultima ottima annata alla Reggina. Ma non solo. Sul tavolo sarebbe finito anche il nome di Emil Holm, esterno destro svedese dello Spezia appena retrocesso che fa gola anche ad altre big del campionato italiano.

L’opinione di Passione Inter

Fabbian è un talento interessante di cui speriamo l’Inter non perda il controllo: un’avventura in Serie A dove giocare con continuità potrebbe prepararlo al salto in nerazzurro. Holm è uno degli esterni destri più interessanti nel mercato italiano. L’ultima stagione è stata condizionata da un problema fisico, il potenziale però è importante. Ovviamente dipende dalle cifre che lo Spezia intende richiedere, visto che attualmente partirebbe alle spalle di Dumfries.