1 di 4

Ad un certo punto della passata stagione è stato pesantemente messo in discussione, ma Simone Inzaghi con la sua Inter è riuscito ad uscire dalle sabbie mobili e rilanciarsi fino alla finale di Champions League, dopo aver sollevato al cielo Coppa Italia e Supercoppa Italiana centrando il terzo posto in classifica di Serie A. Risultati che gli hanno permesso di finire nella top 10 dei migliori allenatori al mondo per la stagione 2022/2023 stilata da ESPN. Scorri le schede per la classifica completa.

SCORRI LE SCHEDE >>>