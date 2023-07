Avrebbe voluto chiudere la carriera all’Inter, ha scritto nel suo post di addio dopo la scadenza del contratto. Per Danilo D’Ambrosio però si stanno per aprire le porte per un’altra avventura di prestigio. Secondo Sky infatti il difensore classe ’88 sarebbe ad un passo dalla Lazio, con l’affare che dovrebbe chiudersi positivamente la prossima settimana. Dopo Vecino un anno fa, un altro interista passa alla corte di Maurizio Sarri a parametro zero.