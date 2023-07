Tutto fatto per Davide Frattesi, terzo acquisto di questa estate interista con Marcus Thuram e Yann Bisseck (sarà ufficializzato a breve). Ma il mercato dell’Inter è tutt’altro che finito, il cantiere è aperto e tanti movimenti devono ancora avvenire. Le priorità, ora, sono due: il ritorno di Lukaku, per il quale sarà quasi certamente decisiva la prossima settimana, e il nuovo portiere, visto che il Manchester United sembra intenzionato ad accontentare le richieste interiste per André Onana.

Anzi, più di un portiere in realtà. Perché l’idea è di sostituire Onana con un profilo giovane da valorizzare (Trubin?) e uno più esperto ad affiancarlo (Keylor Navas? Ochoa?). E considerando che al momento il rinnovo di Handanovic sembra lontano e Cordaz è pronto a volare in Arabia Saudita, servirà anche un sostituto del terzo portiere.

Poi si procederà ai prossimi ritocchi. Un altro difensore dopo Bisseck serve, così come un vice Dumfries sulla destra (a meno che non si alzi Darmian e quindi poi servirebbero due difensori e non solo uno) e un sesto centrocampista per sostituire numericamente Gagliardini (Pereyra appare in calo, mentre piace moltissimo Samardzic). Il resto dipenderà poi dalle altre uscite: Gosens in Germania renderebbe necessario l’innesto di un altro esterno, così come l’uscita di Correa spingerebbe ad intervenire per un quarto attaccante.