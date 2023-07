È il giorno di Davide Frattesi all’Inter, atteso oggi a Milano per le visite mediche nel tardo pomeriggio. Un affare importante, che non esclude però un altro obiettivo concreto dei dirigenti interisti: Lazar Samardzic, gioiello dell’Udinese, resta un giocatore nei radar nerazzurri per questa sessione di mercato. Lo conferma anche il giornalista Fabrizio Biasin, molto vicino alle vicende di casa Inter, che su Twitter scrive appunto che Samardzic continua ad essere un obiettivo interista. Su Roberto Pereyra, svincolatosi dall’Udinese e libero a parametro zero, invece racconta: “Pereyra non era e, al momento, non è un obiettivo”. Seguiremo gli sviluppi.

L’opinione di Passione Inter

Samardzic per caratteristiche andrebbe ad aggiungere qualità al reparto di centrocampo e sarebbe un tassello molto in linea con la filosofia di gioco di Inzaghi, da valorizzare per un impatto immediato e un aumento di valore importante in ottica futura. Pereyra, a parametro zero, rappresenta un’opportunità da non sottovalutare a nostro avviso, più in ottica per completare la batteria dei quinti: pronto per fare anche il titolare, abituato a partire largo per accentrarsi si sposerebbe bene con un Barella che invece tende molto ad allargarsi.