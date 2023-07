Davide Frattesi è di fatto un nuovo giocatore dell’Inter. L’annuncio arriva direttamente dall’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, al termine dell’ultimo incontro con la dirigenza nerazzurra che ha portato alle firme per il trasferimento a Milano del centrocampista neroverde. “È fatta, ha firmato poco fa – ha detto Carnevali ai cronisti presenti sotto la sede dell’Inter dopo il vertice decisivo -. Assolutamente contenti, sicuramente una trattativa non facile, lunga anche perché c’erano varie società interessate. Però penso che con l’Inter si sia conclusa nel modo migliore per noi e per il giocatore che aveva già una preferenza per la squadra nerazzurra. Mulattieri? Non era legato al discorso Frattesi perché è una trattativa che avevamo in corso già da prima, indipendentemente dalla vendita di Frattesi. Siamo contenti perché è un giovane interessante in cui crediamo e credo che sia un buon acquisto per il Sassuolo e la politica che stiamo portando avanti. Sicuramente Frattesi è un giovane, un giovane italiano, che ha caratteristiche differenti rispetto a tanti centrocampisti. Sono convinto che l’Inter abbia fatto un ottimo acquisto poi sta all’allenatore e alla società valorizzarlo nel modo migliore, ma sono convinto che lo sapranno fare perché è un giocatore di grandissima qualità e di grandissimo talento”. Nel tardo pomeriggio di oggi le visite mediche di rito che precedono le ultime firme e dunque gli annunci.