Puntellato l’attacco con Thuram e portato a casa Frattesi, per l’Inter adesso si apre il capitolo più importante del mercato estivo. Il file relativo a Romelu Lukaku è in cima alla lista delle priorità del club nerazzurro ed è atteso a breve il vertice in cui gli uomini mercato interisti formuleranno la proposta per riportare Big Rom a Milano, possibilmente già in vista dell’inizio del ritiro estivo della prossima settimana. Un’ulteriore conferma in tal senso arriva dal giornalista di Sky Matteo Barzaghi, molto vicino alle vicende di casa Inter ed in particolare al tema Lukaku, che parla di una società nerazzurra intenzionata a tentare il colpo Lukaku a prescindere dalla cessione di André Onana al Manchester United che per il momento non si sblocca, vista la distanza tra domanda e offerta.

L’opinione di Passione Inter

È chiaro che sostenere che l’Inter stia vendendo Onana per comprare Lukaku non ha senso. L’Inter ha individuato una priorità, ovvero la conferma di Lukaku. Parallelamente sta ricevendo un interessamento molto forte per Onana che, preso a parametro zero un anno fa, può garantire un incasso extra-large e una enorme plusvalenza praticamente impossibile da respingere. Due situazioni slegate, tant’è che è abbastanza logico immaginare che anche senza la possibilità di arrivare a Lukaku, a quelle cifre (60 milioni la richiesta nerazzurra) Onana verrebbe venduto lo stesso.