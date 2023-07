Il matrimonio tra l’Inter e Davide Frattesi sembrava davvero la cosa giusta da fare, per entrambi. Lato Inter, ci sono davvero tanti motivi per i quali il centrocampista italiano rappresenta un ottimo colpo. Lato giocatore invece, nonostante la corte di molte altre big italiane, non ci sono mai stati dubbi. La conferma è arrivata in primis dalle parole del suo agente, Giuseppe Riso, all’uscita dalla sede nerazzurra dopo aver formalizzato gli ultimi dettagli: “Davide ci teneva tanto a questo trasferimento. La sua preferenza era quella”.

Inoltre, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta un altro retroscena: “Dal minuto 1 di questa trattativa Davide ha eletto la squadra di Simone Inzaghi a sua preferita. […] Frattesi ha continuato a sentirsi interista mentre il Milan decideva di informarsi seriamente su di lui all’inizio di questa settimana”. Il Corriere dello Sport invece svela come, per Frattesi, Inzaghi sia “un tecnico molto apprezzato e con cui si è sentito già al telefono”.