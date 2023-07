Merih Demiral ha espresso un desiderio ed intende pazientare fino in fondo per provare ad esaudirlo. Il centrale turco, in uscita dall’Atalanta ormai da tempo, vuole l’Inter. Come raccontato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, dopo aver fiutato il passaggio a Milano già a gennaio ora Demiral ha messo in standby tutte le altre possibili soluzioni.

No quindi ad almeno altre tre offerte, con interessamenti anche dalla sua Turchia. Per coronare il suo sogno nerazzurro, però, serve che Inter ed Atalanta si vengano incontro sull’operazione. La Dea è disponibile a cederlo in prestito, ma al momento solo con obbligo di riscatto. No irremovibile al prestito secco, col tempo si potrebbe forse trovare una soluzione sul diritto di riscatto. Formula, quest’ultima, gradita anche da Marotta e Ausilio, che nel frattempo conservano anche Chalobah tra le alternative.

L’opinione di Passione Inter

La voglia di Inter da parte di Demiral è indubbiamente apprezzabile. Si tratta però del profilo giusto per la difesa? Qualche dubbio c’è. Non tanto sul valore tecnico del giocatore, quanto più su posizione (sembra più adatto per il ruolo di centrale che di braccetto) e propensione agli infortuni. A fronte di queste perplessità, formula e costo dell’operazione favorevoli potrebbero essere l’ago della bilancia.