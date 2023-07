Conclusa la lunga telenovela legata a Davide Frattesi, ora il calciomercato dell’Inter si concentra su altri reparti. L’uscita di Brozovic – anch’essa chiusa ieri -, verosimilmente, non sarà l’unica. La Gazzetta dello Sport, infatti, avvisa: nelle prossime ore arriverà una offerta dal Manchester United per André Onana, intorno ai 40 milioni + 5 di bonus di cui si parlava qualche giorno fa.

L’Inter, per il momento, fa muro e non scende dalla valutazione di 60 milioni di euro, raggiungibile però anche attraverso dei bonus. E intanto si guarda intorno per il sostituto: Anatoliy Trubin, in questo senso, è il preferito del club secondo il Corriere dello Sport. Classe 2001, vanta un gran fisico e già una buona esperienza anche internazionale maturata con lo Shakhtar Donetsk. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 milioni di euro, considerando il contratto in scadenza nel giugno 2024. Le alternative sono Giorgi Mamardashvili, considerato però molto caro visti i 25-30 milioni chiesti dal Valencia, e Marco Carnesecchi dell’Atalanta.

L’opinione di Passione Inter

Il peso di Onana nell’Inter è notevole, motivo per cui un suo addio sarebbe pesante da digerire e difficile da sostituire. L’Inter però sembra aver individuato nella conferma di Lukaku l’assoluta priorità, e dopo un innesto pesante come quello di Frattesi è difficile immaginarne un altro senza una uscita altrettanto importante. Tutti gli indizi, ad oggi, portano al portiere camerunense.