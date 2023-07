Mercato – Pereyra-Inter, pista aperta per il colpo a zero

Ceduto Brozovic, l’Inter ha piazzato l’affondo decisivo assicurandosi Davide Frattesi ma le manovre a centrocampo non sono finite. Oltre ai contatti per Samardzic, la dirigenza nerazzurra secondo Sky sta valutando soprattutto l’ipotesi Roberto Pereyra per completare il centrocampo. L’argentino si è appena svincolato dall’Udinese ed è ingaggiabile a parametro zero. Pista concreta da tenere d’occhio.