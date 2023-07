L’ipotesi che il mercato in entrata dell’Inter a centrocampo si fermi con Davide Frattesi potrebbe non essere realtà. Negli ultimi giorni, infatti, i dirigenti nerazzurri avevano precauzionalmente preso informazioni anche su Lazar Samardzic, talentuoso centrocampista dell’Udinese valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ora che l’affare Frattesi è stato chiuso, però, non è detto che il lavoro fatto sul serbo sia stato inutile.

L’edizione odierna di Tuttosport ipotizza infatti che i nerazzurri possano valutare l’affondo anche in virtù della strada spianata lasciata dalle concorrenti. Il Milan si è chiamato fuori, mentre il Napoli potrebbe valutarne l’acquisto solo a fronte dell’eventuale addio di Zielinski. Più in secondo piano, invece, Roma ed Atalanta.

L’opinione di Passione Inter

Il talento di Samardzic intriga e non poco. Rimanendo ancorati alla realtà, però, è difficile pensare che l’Inter possa investire anche su di lui dopo aver preso Frattesi. Soprattutto a fronte del fatto che la prossima priorità della lista di Marotta ed Ausilio si chiama Romelu Lukaku. Vedremo se le cose potranno evolversi diversamente con il tempo.