Ore di fuoco per il mercato dell’Inter che completa l’arrivo di Frattesi dopo quello di Thuram, insegue Lukaku e lavora anche alle uscite. Robin Gosens è da tempo in lista cessioni e dalla Germania Sky racconta che attualmente sarebbe diventata una corsa a due per l’esterno nerazzurro: Wolfsburg e Union Berlino si stanno contendendo il cartellino dell’ex Atalanta per il quale l’Inter chiede tra i 15 e i 18 milioni di euro. Attorno a queste cifre, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, può arrivare l’accordo. Momento importante anche per la definizione del futuro di Gosens che può garantire risorse utili da reinvestire, con la priorità totale data a Lukaku.