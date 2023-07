Siamo probabilmente dentro le ore più calde per il mercato dell’Inter che definisce un nuovo affare in entrata e lavora su tanti fronti. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di questa giornata, mercoledì 5 luglio, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: offerta per Onana

Era attesa, è arrivata, ma non basta. Il Manchester United secondo più fonti ha formulato la propria offerta per André Onana: stando alle notizie più accreditate si parla di complessivi 45 milioni di euro. Cifra distante dalla richiesta nerazzurra che parte da 60. Un rilancio sopra i 50 milioni potrebbe far traballare l’Inter che valuta soprattutto Trubin come alternativa, ma non solo.

Mercato Inter, difesa: Demiral caldo

Dopo le conferme su Bisseck attenzione ai prossimi movimenti. Non è da escludere la possibilità di un ritorno di Darmian da quinto di centrocampo che aprirebbe le porte alla necessità di completare un doppio acquisto (oltre a Bisseck) in difesa. Demiral lascerà l’Atalanta e vuole l’Inter, su Chalobah ci risultano spiragli ancora aperti. Tra gli svincolati, a sinistra, c’è pure Umtiti da tenere d’occhio. Ma la notizia più importante di oggi è il rinnovo ufficiale di Alessandro Bastoni che ha firmato un nuovo contratto fino al 2028.

Mercato Inter, centrocampo: colpo Frattesi!

È stata la giornata di Davide Frattesi a centrocampo. Dopo l’annuncio dell’Ad del Sassuolo Carnevali, il centrocampista italiano ha raggiunto Milano e si è sottoposto alla prima parte delle visite mediche. Tutto fatto. Così come per il rinnovo di Calhanoglu, annunciato oggi subito dopo quello di Bastoni: è ufficiale. In entrata adesso non è comunque da escludere Samardzic che rimane un obiettivo nerazzurro, mentre le quotazioni di Pereyra sembrano attualmente in calo.

Mercato Inter, attacco: tutto su Lukaku

In attacco la priorità resta Lukaku. A breve è previsto un nuovo vertice con l’Inter che punta a riacquistare il centravanti belga anche prima che possa entrare nel vivo la cessione di Onana: i nerazzurri lo vogliono in ritiro fin da subito.