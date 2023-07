Cinque calciatori svincolati che potrebbero far comodo all’Inter

1 di 6

Il primo affare a parametro zero l’Inter lo ha già piazzato, mettendo le mani su Marcus Thuram nonostante l’agguerrita concorrenza. Considerando le tante operazioni ancora da completare in più zone del campo, però, la dirigenza nerazzurra con un budget limitato potrebbe ancora fare affidamento sui giocatori svincolati da mettere sotto contratto senza pagare il cartellino. Anche se il tempo passa, le opportunità non mancano. Abbiamo individuato cinque nomi che potrebbero far comodo all’Inter.

