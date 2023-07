Non solo colpi in entrata per l’Inter che sta completando l’acquisto di Frattesi dal Sassuolo dopo Thuram e Bisseck ormai in arrivo. Dall’Argentina arriva l’indiscrezione di una cessione che sta per fruttare un ulteriore incasso che aiuterà i conti nerazzurri.

Stando a quanto riferisce TycSports infatti la dirigenza nerazzurra avrebbe raggiunto un accordo con il Boca Juniors per la vendita di Facundo Colidio, di rientro dal prestito al Tigre, che dovrebbe fruttare circa 5 milioni di dollari oltre ad una percentuale sull’eventuale futura rivendita ancora da stabilire. Parti al lavoro ora con l’agente del giocatore. Nelle scorse ore si era parlato anche di un forte interessamento dei messicani del Toluca oltre a Corinthians e River Plate.