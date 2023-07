L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: in casa Inter, a tutti i livelli, c’è una vera e propria ossessione per la vittoria dello Scudetto della seconda stella. Dal presidente Steven Zhang fino a squadra e staff, l’obiettivo con cui si sta preparando la nuova stagione è solamente quello. Chiaramente andranno onorate anche le altre competizioni, ma questa volta si vuole arrivare in fondo anche in territorio nazionale.

Ad ogni fase della stagione, però, i suoi protagonisti: dal 20 agosto toccherà ad Inzaghi e ai suoi ragazzi, ma fino a quella data sotto i riflettori ci sono i dirigenti. Marotta ed Ausilio stanno lavorando per costruire una rosa forte e completa: alcuni colpi sono già stati chiusi, altri sono prossimi ad esserlo. Uno, però, viene considerato la punta di diamante dell’intera impalcatura: Romelu Lukaku.

Con Big Rom, in casa Inter c’è una certa convinzione che l’obiettivo Scudetto si avvicini fortemente. Da qui, l’intenzione di acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea, come confermato ieri sera anche dal ds Ausilio. La strategia, però, è quella di formulare l’operazione sulla base di un prestito che obblighi al riscatto solo a due condizioni: o il raggiungimento del quarto posto, o il passaggio agli ottavi di finale di Champions League nell’edizione di quest’anno. In questo secondo caso, infatti, l’Inter si qualificherebbe al nuovo Mondiale per Club, che con la sola partecipazione garantisce premi in denaro molto sostanziosi.