Anche l’Inter pensa seriamente ad Emil Holm dello Spezia. Esterno destro classe 2000 arrivato la scorsa estate dai danesi del SonderjyskE, nella stagione appena conclusa ha realizzato un gol e due assist in 1484 minuti totali, suddivisi in 23 presenze. Il club nerazzurro, secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo avrebbe individuato come un buon post-Bellanova, ovvero il profilo che prenderebbe il posto del vice Dumfries.

Non c’è solo l’Inter, però, su Holm. Anche Juventus e Atalanta lo seguono con attenzione, tanto che il prezzo fatto dallo Spezia, nonostante la retrocessione in Serie B, è piuttosto alto: 15 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

La cifra richiesta dallo Spezia è davvero alta per un colpo del genere. Non è da escludere, però, che l’Inter possa valutare di andare a fondo anche tramite l’inserimento di contropartite tecniche che possano abbassare il prezzo cash del ragazzo.