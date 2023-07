La questione portiere rappresenta una delle priorità del calciomercato dell’Inter. La dirigenza nerazzurra si aspetta una nuova offerta dal Manchester United per Onana, in attesa della quale sta già lavorando per individuarne il sostituto. Anatoliy Trubin, ad oggi, sembra essere il profilo preferito: classe 2001, buona esperienza internazionale e un costo contenuto (10-15 milioni) in virtù del contratto in scadenza nel 2024.

Contemporaneamente, tiene banco però anche la questione secondo portiere. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sostiene che le possibilità di un rinnovo di Samir Handanovic siano diminuite. L’Inter infatti vorrebbe portare, insieme a Trubin, un portiere esperto che possa fargli da chioccia: Keylor Navas, Sommer e non solo i profili seguiti.

L’opinione di Passione Inter

Nel caso di un addio di Onana, quello di Trubin sembra essere il nome perfetto per sostituirlo. Per quanto riguarda il secondo portiere, invece, dipende tutto dai costi: quale sarebbe il profilo più economico, tra quelli valutati?