Mancava soltanto l’ultima ufficialità per chiudere la lunga telenovela che ha accompagnato l’Inter durante tutto questo anno. Milan Skriniar, svincolatosi per la scadenza del proprio contratto nerazzurro il 30 giugno, da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Lo ha comunicato il club francese sul proprio sito con una nota nella quale annunciano un accordo col difensore slovacco fino al 2028. “Sono molto felice di far parte di questo meraviglioso Club – ha detto Skriniar – Il PSG è uno dei club più forti al mondo con giocatori di livello mondiale e tifosi fantastici”.