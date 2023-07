Con l’acquisto ufficiale di Frattesi il mercato dell’Inter a centrocampo non è ancora completo. Manca almeno una pedina e la dirigenza nerazzurra continua a lavorare su Lazar Samardzic, ma non solo. In Francia il portale Foot Mercato fa sapere infatti che la società interista sarebbe molto interessata a Lovro Majer, centrocampista classe ’98 per il quale qualcuno ha scomodo paragoni ingombranti con Modric. Di proprietà del Rennes, un anno fa stava per volare all’Atletico Madrid ma poi l’operazione è tramontata e ora la società francese è disposta ad ascoltare offerte sapendo che sarà difficile ottenere i 40 milioni di euro che speravano di incassare, per cui la cifra di partenza oggi si è abbassata a quota 30 milioni che però potrebbe ulteriormente scendere fino a 25. A questa cifra, si legge in Francia, l’Inter è una seria candidata che sfida Wolfsburg e Bayer Leverkusen.

L’opinione di Passione Inter

Se l’Inter sta cercando qualità da aggiungere al reparto di centrocampo, Majer è la scelta giusta. Eccellente passatore, soprattutto quando si tratta di ragionare nella zona più avanzata. Tecnica da vendere, non molto forte fisicamente e in interdizione. Cosa che forse manca oggi al centrocampo nerazzurro. Se lo considerano in qualche modo l’erede di Modric…