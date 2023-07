È destinata a chiudersi nel giro delle prossime ore la telenovela ricca di colpi di scena per il trasferimento di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. La novità recente, oltre al nuovo accordo al ribasso tra l’Inter e la società saudita che stava per far saltare le trattative, è che il centrocampista croato sarà con ogni probabilità seguito da Alex Cordaz in Arabia Saudita.

La Gazzetta dello Sport racconta che il terzo portiere nerazzurro, a cui è appena scaduto il contratto, avrebbe ricevuto una ricca offerta da un milione di euro all’anno (all’Inter guadagnava 150mila euro all’anno) per occupare il ruolo di secondo portiere del club e poi gradualmente entrare a far parte dello staff dei portieri della società. Accordo in chiusura per Cordaz che quindi potrà seguire il suo grande amico Brozovic.

L’opinione di Passione Inter

Impossibile competere a quelle cifre per l’Inter che perde un altro elemento importante dello spogliatoio. E mentre va avanti la trattativa che potrebbe portare alla cessione di Onana, si apre anche un’altra esigenza ovvero quella di trovare un nuovo terzo portiere. Rinnovo in arrivo per Handanovic?