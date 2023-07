Retroscena Thuram all’Inter: maxi-clausola rescissoria nel contratto

Marcus Thuram è il primo nuovo acquisto dell’Inter in questa estate di calciomercato. L’attaccante francese arriva in nerazzurro a parametro zero dopo l’addio al Borussia Moenchengladbach firmando un contratto fino al 2028 da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus, che al lordo diventano circa 7,7 milioni all’anno grazie allo sconto del decreto crescita. La Gazzetta dello Sport racconta inoltre un importante retroscena: nel contratto sarebbe stata infatti inclusa una clausola rescissoria pari a 95 milioni di euro, valida per tutta la durata dell’accordo e che non si abbasserà con il passare degli anni.