Tarantino è il nuovo direttore del settore giovanile: le prime parole

Massimo Tarantino è il nuovo direttore del settore giovanile. Prenderà il posto di Samaden, che lascia l’Inter dopo 33 anni. Si tratta di un ritorno: l’ex difensore vanta due presenze con la maglia nerazzurra a metà anni novanta. Tarantino inizia il suo percorso come direttore nel Pavia, per poi passare nel 2010 al Bologna, nel Settore Giovanile, prima nel ruolo di Team Manager e poi da responsabile del vivaio. Dal 2013 al 2019 diventa responsabile del Settore Giovanile della Roma, insieme a Bruno Conti. Nella stagione 2021-2022 il passaggio all’area tecnica della Spal, per poi diventare direttore sportivo del Siena prima dell’approdo in nerazzurro.

Queste le sue prime parole ai canali ufficiali dell’Inter: “C’è tanta gioia: quando si entra a far parte di un grande Club come l’Inter non si può non essere contenti. Sono emozionato e curioso. Per me è una seconda opportunità in nerazzurro: sono cresciuto ascoltando alla radio le partite dell’Inter e da calciatore non sono riuscito a vivere a pieno l’esperienza. Non ero riuscito a toccare con mano quel sogno, da calciatore, ora mi si ripresenta una nuova occasione. Sento la responsabilità di formare calciatori ma soprattutto uomini: l’Inter l’ha sempre fatto, cercherò di farlo al meglio. Gli obiettivi sono quelli di formare, creare valore tecnico, umano ed economico. Soprattutto, voglio ricompensare il Club con il mio lavoro”.