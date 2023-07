Visto il personaggio e le bizze social è sempre meglio aspettare tutte le firme, ma l’operazione Marcelo Brozovic in Arabia Saudita ormai in chiusura dà l’ultimo impulso che permette all’Inter di concentrarsi su quello che a questo punto è obbligatorio definire l’obiettivo di mercato più importante dell’estate nerazzurra: il ritorno di Romelu Lukaku.

Non c’è ancora un giorno preciso, ma in questa settimana secondo La Gazzetta dello Sport è previsto un vertice con il Chelsea nel quale i dirigenti interisti presenteranno la loro proposta per confermare Big Rom a Milano: da tempo si è capito che non sarà possibile ottenere un nuovo prestito secco, per questo l’offerta dovrebbe basarsi su un prestito oneroso (fino a 5 milioni?) con un riscatto obbligatorio sul quale l’Inter non vorrebbe andare oltre i 30 milioni pagabili in più esercizi. Il Chelsea sembra partire da una richiesta di almeno 40, vista anche l’importante offerta dall’Arabia Saudita fatta tramontare da Lukaku stesso. Parti al lavoro, con l’attaccante che cercherà in ogni modo di forzare la mano per poter essere in ritiro con Inzaghi il 13 luglio al via dei lavori per la nuova stagione.

L’opinione di Passione Inter

La scelta dell’Inter su Lukaku è molto forte. Un investimento molto oneroso, per le casse interiste di oggi, su un giocatore di 30 anni compiuti. Che ha comunque dimostrato, dopo l’infortunio, di poter fare la differenza in Serie A. Immaginiamo dunque che la convinzione dirigenziale sia quella di partire in una posizione di vantaggio tale con un Lukaku in più da giustificare risparmi considerevoli in altri reparti.