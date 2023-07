In attesa di Yann Bisseck che con la sua Germania è stato eliminato dall’Europeo Under 21, l’Inter ha bisogno di aggiungere un altro difensore al pacchetto arretrato e dopo l’operazione saltata per Cesar Azpilicueta c’è un nome in pole position secondo gli esperti di mercato.

Stando a quanto riferisce il giornalista Fabrizio Romano infatti la priorità nerazzurra oggi sarebbe il turco Merih Demiral dell’Atalanta, probabile partente dopo una stagione in cui ha perso il posto da titolare e da tempo nel mirino interista. Anche Alfredo Pedullà conferma, parlando di nuovi contatti recenti tra l’Inter e la dirigenza bergamasca che però fa muro di fronte alla richiesta di cessione in prestito. In corsa, anche se al momento più indietro, ci sarebbe anche Trevoh Chalobah che pure un anno fa era finito negli obiettivi interisti.

L’opinione di Passione Inter

Demiral conosce la Serie A, il sistema di difesa a 3 ed è già stato in una big come la Juventus. Forte fisicamente, più rapido rispetto ad altri centrali in rosa (cosa di cui l’Inter oggi ha bisogno) può rappresentare una buona opzione se low cost. L’unico dubbio rimane sul fatto che dal tentativo su Nacho, poi su Azpilicueta si possa passare ad un giocatore completamente differente e meno abile in fase di costruzione.